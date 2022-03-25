  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Tüm Türkiye'de aylarca konuşulan ve uzun süre gündemi meşgul eden Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da Metin ile Necla Büyükşen çiftinin 3,5 yıl önce maskeli biri tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülmesiyle alakalı soruşturma kapsamında dün 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltıların ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. 7 zanlının ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ekleme: 25.03.2022 - 22:31 Güncelleme: 25.03.2022 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
Büyükşen çifti cinayeti, Türkiye'de uzun süre konuşulmuş ve gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi haline geldi. Cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün Metin ile Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının ifadeleri alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)
Fransa'nın 'karikatür' çelişkisi: İslam'ı hedef alınca 'özgürlük' kendileri hedef alınınca 'kabul edilemez' oldu
Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar
CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi
Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu
Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
25 Mart 2022 Kovid-19 tablosu
PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı'nı açtı! Kokpitten böyle izledi
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız
Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan katılımıyla Tokat Havalimanı açılıyor!
CHP'nin toplum yapısını bozma hevesi! LGBT skandalları bitmiyor...
Yurtta çocuklara şiddet uygulayan görevli infial yaratmıştı! CHP'den skandal çıkış...
Rusya’dan flaş açıklama!
Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!
Yine İBB yine skandal! İBB İSFALT A.Ş’ye ait aracın şoförü alkollü çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Biden'dan dikkat çeken açıklama! Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözlerine tepki! Mantıkla izah edilecek bir şey değil
2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak!

2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bahar geliyor: İşte havaların ısınacağı tarih...

Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alacak

İstanbul için son dakika açıklaması: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul için son dakika açıklaması: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!