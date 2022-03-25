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Ramazan Ayında Neden Kilo Alınır? Ramazan Ayında Nasıl Beslenilmeli?

Ramazan ayında tüketilmesi gereken ürünler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan ayında nasıl beslenilmeli soruları yer alıyor. Peki, Ramazan ayında neler yenmeli? Ramazan ayında neler tüketilmeli? Ramazan ayında neden kilo alınır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 25.03.2022 - 11:38 Güncelleme: 25.03.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Ayında Neden Kilo Alınır? Ramazan Ayında Nasıl Beslenilmeli?
Ramazana ayına sayılı günler kala birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan ayında nasıl beslenilmeli ve Ramazan ayında hangi besinler tüketilmeli soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Oruç tutarken aynı zamanda da sağlıklı beslenmek isteyenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Ramazan ayında nasıl beslenilir ve Ramazan ayında neler tüketilmeli sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Ramazan Ayında Neden Kilo Alınır? Ramazan Ayında Nasıl Beslenilmeli?

Ramazan Ayında Nasıl Beslenilmeli?


Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. 2 Nisan itibariyle birçok kişi oruç tutmaya başlayacak. Bu süreçte sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenler sindirim sistemine faydalı olan besinleri araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan ayında nasıl beslenilmeli sorusu yer alıyor. Özellikle bu ayda hazımsızlık ve kabızlık problemleri özellikle bu aylarda oldukça artıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Sindirim sisteminin zorlanması da halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlığın oluşmasına yol açar. Dolayısıyla bu dönemde laktozsuz süt gibi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan içeceklerin tüketilmesi çok önemli. Gıda alerjisi, vücutta bağışıklık sisteminde bazı reaksiyonlara neden olan ve çeşitli testlerle gözlemlenen ve teşhis edilen bir reaksiyondur. Gıda alerjisi durumlarında birçok kişiye etkisi bulunmayan gıdalar bazı bulgulara neden olur. Bunlar, gıdaların yenmesinden ardından 1 dakika ile 2 saat sonrasına kadar ortaya çıkabilir ve bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, karında şişkinlik, döküntü, dil ve damakta şişme, boğazda kaşıntı, yanma gözlenebilir.” ifadeleri kullanıldı. Ramazan ayında mideyi yormayacak nitelikte olan laktozsuz süt aynı zamanda bağırsakları çalıştırarak sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayacak.

Ramazan Ayında Neden Kilo Alınır? Ramazan Ayında Nasıl Beslenilmeli?

Ramazan Ayında Neden Kilo Alınır?


Ramazan ayında kilo artışı da birçok kişinin yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan ayında neden kilo alınır soruları yer aldı. 15 saat boyunca aç kalındığında metabolizma daha az çalışır. Özellikle sahur yapmamak ve tek öğün ile beslenmek bu durumu arttıran faktörlerdendir. Ara öğünler uygulayarak ve sahurda dengeli bir şekilde beslenerek kilo alımı kontrol altına alınabilir. Fakat tam tersi bir durum söz konusu olduğunda iftar saatinde yenilen karbonhidratlar direkt yağ olarak kilo alma sorununu ortaya çıkarır. İftarda daha hafif besinler tüketilmesi ilk tavsiye edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca bu ayda sık sık tüketilen şerbetli tatlılar da bu durumu ortaya çıkarabilir. Oruç nedeniyle hareketsiz kalanlarda da metabolizma iyice yavaşlar. Bu nedenle kısa yürüyüşler yapmak metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak sindirim sisteminizi rahatlatacaktır.

Ramazan ayında neden kilo alınır ve Ramazan ayında neler yenmeli sorularına sizler için cevap verdik. Birçok olaydan anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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