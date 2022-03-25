Kebapçının aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Karısı ve sevgilisini ormana götürüp...

Gaziosmanpaşa'da bir çocuk annesi 30 yaşındaki Hülya D. 3 çocuk babası Ahmet D. ile 3 yıl önce İstanbul'da nişanlandı. Önceki yıl bir kız çocukları oldu. Çift 3 ay önce evlendi. Ancak çiftin birliktelikleri, aldatma meselesiyle son buldu. İddiaya göre Hülya D., eşinin arabasında tanımadığı bir dairenin su faturasını buldu. Faturadaki adresi takip eden Hülya D., evde karşılaştığı kadının anlattıklarıyla aldatıldığını öğrendi.Aldatılmasının ardından ailesinin isteğiyle İstanbul'dan Erzurum'a taşınan 2 çocuk annesi, eski nişanlısının 'son şans' isteğiyle İstanbul'a döndü, çift 3 yılın ardından dünyaevine girdi. Mutlulukları uzun sürmeyen Ahmet ve Hülya yeni bir aldatma meselesi yüzünden ayrılma noktasına geldi, talihsiz kadın yüzük atıp ablasının evine yerleşti.Terk edilmek istemeyen koca, sokak ortasında yakaladığı eşini silahla barışmaya zorladı, kabul etmeyince ayağına ateş edip aracına bindirdi. Edinilen bilgiye göre kebapçı koca bu dakikadan sonra skandal planını devreye soktu. Kanlar içerisindeki eşiyle birlikte sevgilisi Tülay O.'yu alıp Kemerburgaz Ormanı'na giden Ahmet D., eşine olan sevgisini göstermek için Tülay O.'nun ayağına ateş etti.Canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karışan kebapçı kocanın skandal planı ise dehşete kapılan Hülya Demir'in polise ihbar vermesiyle ortaya çıktı. Dehşeti tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa Emniyeti, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için Tülay O. ile anlaştığı; karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için ona kurusıkı silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Tülay O., sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet D.'ye yönelik yakalama çalışmalarınınsa genişletildiği öğrenildi.'DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDUM'Yaşadığı dehşeti anlatan Hülya D. 'Ahmet 3 yıl boyunca benimle nikah kıymadı. Benim gibi birçok kadını da kandırıp nikah kıymadan dolandırıyormuş. Bunu öğrendiğimde nişan atıp Erzurum'a gittim. Orada barışmak için hem yalvardı hem de ölümle tehdit etti. Çocuğum için 'son kez' diyerek barıştım İstanbul'a döndük, nikah kıydık. Beni yine aldattığını öğrenince evi terk edip ablamın yanına yerleştim. Şiddet ve tehditler yüzünden defalarca şikayetçi oldum, tedbir kararları çıkarttım.'YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN'Bu sefer de evimizin önünde yatıp kalkmaya başladı. Cumartesi günü ben alışveriş merkezine giderken beni takip etmiş aracıyla önüme kırıp ayağıma sıktı. Beni zorla aracına bindirdi, Tülay O.'nun evine gitti onu da alıp bizi ormana götürdü. Tülay O.'yu sevmediğini göstermek için onu da vurdu. Barışmazsam beni öldüreceğini söyledi, ya benimsin ya kara toprağınsın dedi. Can korkusuyla kabul ettiğimi söyleyince bizi bıraktı. Sonra polise sığındım. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ayağımı kullanamıyorum, iki parmağımı hiç hissetmiyorum artık' ifadelerini kullandı.