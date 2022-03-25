25 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



25 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındar vesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlar tarafından gelen yorumlar da ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Haftanın son işlem gününde birçok kişi altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edildi. 25 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ÇEYREK ALTIN FİYATLARIALIŞ: 1.519,00 TLSATIŞ: 1.538,00 TLGRAM ALTIN FİYATLARIALIŞ: 935,95SATIŞ: 936,0922 AYAR BİLEZİK FİYATIALIŞ: 847,11 TLSATIŞ: 876,26 TLATA ALTIN FİYATIALIŞ: 6.196,00 TLSATIŞ: 6.290,00 TLTAM ALTIN FİYATIALIŞ: 6.065,00 TLSATIŞ: 6.131,00 TLYARIM ALTIN FİYATIALIŞ: 3.037,00 TLSATIŞ: 3.077,00 TLCUMHURİYET ALTINI FİYATIALIŞ: 6.182,00 TLSATIŞ: 6.275,00 TLONS ALTIN FİYATIALIŞ: 1.960,98 DolarSATIŞ: 1.961,35 DolarAltın fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle birçok kişi konu hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz.Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kâr elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün.” İfadelerini kullandı. Ayrıca FED faiz kararı ile ilgili “Bu süreçle birlikte yatırımcıların da kafası karışık. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi. Hafta başında Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası başkanının da açıklamalarını takip ettik. Genelde şahin tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda. Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar” açıklamasında bulunarak vatandaşları uyardı.