25 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
25 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Mart gram altın ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 25 Mart gram altın ne kadar? 25 Mart çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...
25 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Mart altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlar tarafından gelen yorumlar da ilgiyle takip ediliyor. 25 Mart gram altın ne kadar ve 25 Mart çeyrek altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
25 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?
Haftanın son işlem gününde birçok kişi altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 25 Mart gram altın ne kadar ve 25 Mart çeyrek altın ne kadar soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edildi. 25 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.519,00 TL
SATIŞ: 1.538,00 TL
GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 935,95
SATIŞ: 936,09
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 847,11 TL
SATIŞ: 876,26 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.196,00 TL
SATIŞ: 6.290,00 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.065,00 TL
SATIŞ: 6.131,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.037,00 TL
SATIŞ: 3.077,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.182,00 TL
SATIŞ: 6.275,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.960,98 Dolar
SATIŞ: 1.961,35 Dolar
Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle birçok kişi konu hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz.Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kâr elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün.” İfadelerini kullandı. Ayrıca FED faiz kararı ile ilgili “Bu süreçle birlikte yatırımcıların da kafası karışık. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. ABD Merkez Bankası Fed 25 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi. Hafta başında Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası başkanının da açıklamalarını takip ettik. Genelde şahin tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda. Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar” açıklamasında bulunarak vatandaşları uyardı.