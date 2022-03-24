Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı!

Pandemi sonrasında bozulan üretim ve tedarik zincirleriyle fiyatı artan gıda ürünleri, fırsatçıların yeni oyun alanı oldu. Ayçiçeği yağının ardından şimdi de şekerde fahiş fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle gıda sanayicisinin kullandığı şekerin fiyatı üç kat arttı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi. Türkşeker stoklarının ağustos ayına kadar yeteceği söyleniyor. Piyasada ise fiyatlar spekülatif şekilde artıyor. Özelleştirilen şeker fabrikalarının hem kendi ürettikleri şekeri hem de devlete ait fabrikalardan aldıkları şekeri 690 lira ile 800 lira arasında değişen piyasaya vermeye başladıkları belirtiliyor.TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİTicaret Bakanlığı, piyasada rekabeti bozan gelişmeler üzerine harekete geçti. Bakanlık, şeker fabrikalarına inceleme başlattı. Usülsüz durumların tespit edilmesi halinde cezalar uygulanacak.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır.Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı, hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."DÜNYADA DA YÜKSELİYORPandemi sonrası bozulan üretim dengelerinden en fazla etkilenen sektörlerin başında şeker geliyor. Dünyanın en büyük şeker üreticisi konumundaki Brezilya'da meydana iklim olayları üretimi olumsuz etkiledi. Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumundaki Tayland'da yaşanan üretim düşüşü de fiyatları yukarı yönlü destekledi. Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş ise hem ticaretin hem de birçok yerde üretimin durmasına neden oldu. Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, ABD'nin ardından pancar şekeri üretiminde dünyada 5'inci sırada. Dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise Türkiye 13'üncü sırada.