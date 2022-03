'Hezarfen' ile İstanbul keyfi: THY uçuş simülatörünü yolcularının deneyimine sundu

Kendi geliştirdiği takma kanatlarla, Türk havacılığında uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi'den esinlenilerek bugünün teknolojisiyle hayata geçirilen sanal uçuş simülatörü, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki Özel Yolcu Salonu Lounge Business'ta kuruldu.Simülatördeki sanal tur, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş rotası Galata Kulesi'nden başlıyor.THY'nin misafirleri, turla Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'ni, 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde, sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) gözlükleriyle 360 derece açıyla izlerken, rüzgar ve uçuş hareketlerini deneyimleyebilecek.'THY, tarihinin en iyi finansal dönemini 2021'de yaşadı'Sanal uçuş simülatörü 'Hezarfen'in açılışı dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kovid-19 salgınında THY'nin en iyi operasyon yapan hava yolu şirketlerinden biri olduğunu söyledi.THY'nin bu süreçte uçuşlarını sürdürdüğünü ve çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini hatırlatan Ekşi, 'THY, bu faaliyetlerinden dolayı en az zarar eden hava yolu firmalarından biri oldu. THY, 2021'de Avrupa'da en çok uçuş yapan hava yollarından biri oldu. THY, hem yolcuda hem de kargoda gösterdiği başarıyla tarihinin en iyi finansal dönemini 2021'de yaşadı.' ifadelerini kullandı.Ekşi, her ay uçaktaki 80-100 bin kişinin katılımıyla anket yaptıklarını, yolcuların memnuniyeti için çalıştıklarını dile getirdi.'Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruz'Ekşi, THY'nin 'dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi' unvanına sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Medeniyetlerin beşiği olan bir şehirden dünyayı birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u, hem tarihsel geçmişi hem de bağlantı noktası özelliği taşıması açısından acaba daha iyi nasıl tanıtabiliriz, yolcularımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz diye projeler geliştiriyoruz.Şimdiye kadar bu konuda 2 önemli projemiz vardı. Bunlardan biri Tour İstanbul. Burada 8 saatin altında kalan yolcularımıza İstanbul'da özel bir tur yaptırıyoruz. İkincisi Stop Over programı. Bu programda yolcumuza 'Gel 2 gün burada kal, bir günü biz karşılayalım, bir gününü sen karşıla.' diyoruz. İstanbul'u gören zaten İstanbul'a aşık olur. Stop Over programından bugüne kadar 50 bin kişi faydalandı.'Bu projelerinin yanı sıra İstanbul'u tanıtacak yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Ekşi, 'Daha az süre İstanbul'da kalanlar için Hezarfen projesini geliştirdik.' dedi.Ekşi, Hezarfen'in 1700'lü yıllarda Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'a geçtiği kabul edilen ilk Türk uçucularından olduğunu belirterek, 'Arkadaşlarımız onun ismine izafeten robotik uçuş deneyimi sağlayacak hareketli bir sistem yaptı. Oldukça güzel netice alınacağına inanıyorum. Amacımız, yolcumuz business loungemize gelince aynı zamanda İstanbul'u bir havadan deneyimlesin. İstanbul'u gören bir daha görmek isteyecektir. Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruz. Türk turizmini tanımak istiyoruz. Yolcularımızın da burada vaktini geçirirken, mutlu ve mesut bir şekilde ayrılmasını istiyoruz.' diye konuştu.'Kuşlar ancak İstanbul'u böyle görebiliyor'Simülatörü deneyen THY yolcularından Robert Koning, VR gözlükle İstanbul'u izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediğini vurgulayan Koning, 'VR gözlüğüyle harika bir deneyim yaşadım. Bir kuş gibi, bir dron gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir teknoloji. Kuşlar ancak İstanbul'u böyle görebiliyor. Şehri, manzarayı, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici.' ifadelerini kullandı.Açılışta, uçuş simülatörünün hizmete sunulması dolayısıyla pasta kesildi.