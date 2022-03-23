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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. NATO Zirvesi öncesi gerçekleşen toplantıda masada önemli konular ele alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; MGK Toplantısı sona erdi. Kritik MGK sonrası yayımlanan 5 maddelik bildiride, saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasının önemine vurgu yapılırken, Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi
Ekleme: 23.03.2022 - 19:37 Güncelleme: 23.03.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

BEŞTEPE'DE GERÇEKLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Bu yılın ikinci MGK toplantısında, Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapıldı.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları da konuşuldu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirildi.

Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirildi.

ÖLGESEL MESELELER DE ELE ALINDI

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşüldü.

MGK'DA UKRAYNA VURGUSU

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Terör örgütleri ile mücadelede, PKK/KCK ve YPG'ye karşı, milli birlik ve bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla devam eden operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.

- MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

- Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.

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