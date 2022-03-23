23 Mart Kar Tatili Olan İller Hangileri? 23 Mart Kar Tatili Olan İller Listesi

23 Mart Kar Tatili Olan İller Hangileri?



23 Mart tarihinde birçok kişi kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.vesorusu birçok veli ve öğrenci tarafından araştırılıyor. Aybar kar fırtınasının ülke genelinde etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kar yağışının ülkede etkisini ne zaman azaltacağı merak ediliyor. Oldukça merak edilenvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.23 Mart tarihinde birçok kişi kar tatili olan illeri araştırmak için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının ülkeyi etkisi altına almasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle konuyla ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Havaların ne zaman ısınacağı da vatandaşların yakından takip ettiği konulardandır. İşte 23 Mart günü kar tatili olan ilçeler listesi;-Kastamonu ilinde kar tatili ilan edildiği aktarıldı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Tarafından yapılan açıklamada Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide .ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.-Ordu ilinde de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi.-Kars Valiliği ise "Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" . açıklamasında bulundu.-Konya ilinin Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verileceği belirtildi. Ayrıca Konya’nın Bozkır ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle hamile ve engelli personeller için idari izin verildi.-Samsun ilinde birçok ilçede kar tatili ilan edildi. Tatvan ilçesi için ise "Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle; Tatvan merkez ve köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 23.03.2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.". açıklamasında bulunuldu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.