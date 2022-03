23 Mart Çarşamba Yayın Akışı nasıl? 23 Mart Yayın Akışı

23 Mart Yayın Akışı Nasıl?



23 Mart yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;HOW TV YAYIN AKIŞI06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Oğlum00:15 Ölümcül Makineler02:45 BabaKANAL D YAYIN AKIŞI07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Sadakatsiz23:30 Yargı02:15 Gelinim Mutfakta04:30 Küçük AğaFOX TV YAYIN AKIŞI08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Evlilik Hakkında Her Şey13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya ile Umudun Olsun18:00 Evlilik Hakkında Her Şey19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber20:00 Son Nefesime Kadar23:45 Mahkum02:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk04:15 En Hamarat Benim06:00 ZümrüdüankaATV YAYIN AKIŞI08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 atv Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16:00 Esra Erol'da19:00 atv Ana Haber20:00 Kuruluş Osman00:20 Adı Sevgi03:35 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane05:45 Yalnız KurtTRT 1 YAYIN AKIŞI04:50 Elimi Bırakma08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Hayata Gülümse12:30 Şehirden Uzakta13:30 Ege'nin Hamsisi16:30 Seksenler19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Yabancı Sinema "Meg:Derinlerdeki Dehşet"22:25 Yabancı Sinema "Kong:Kafatası Adası"00:40 Alparslan: Büyük Seçuklu03:15 SekselerTV8 YAYIN AKIŞI06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Survivor Panorama14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra01:30 Canım Annem02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz04:30 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaBEYAZ TV07:45 - Sonay Gökhan'la Biz Bize (Yeni Bölüm)08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)11:00 - Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var (Canlı)13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)15:45 - Belma Belen'le Geziyoruz (Yeni Bölüm)16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)19:30 - SOYGUN (Film)21:15 - MAKSİMUM TEHLİKE (Film)23:30 - Her Açıdan (Canlı)01:15 - SOYGUN (Film)03:15 - MAKSİMUM TEHLİKE (Film)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - SOYGUN (Film)