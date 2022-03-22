Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Tokat'ın Tandırlı köyünde böbrek hastası Cemile Çelik'in (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.Ayakkabılındaki karı ambulansın basamağına çarparak silkelemeye çalışan Cemile Çelik sağlıkçıların 'Gel teyzem gel, bir şey olmasın” sözü üzerine ambulansa bindi.Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.