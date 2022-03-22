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Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 75 yaşındaki böbrek hastası kadının imdadına, karlı yolu 1,5 saatte açan ekipler yetişti. Yaşlı kadının ambulans hassasiyeti duygulandırdı.

Ekleme: 22.03.2022 - 11:00 Güncelleme: 22.03.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!
Tokat'ın Tandırlı köyünde böbrek hastası Cemile Çelik'in (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Merkezinden yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Özel İdareden destek istendi.

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

1,5 saatlik çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı.

Ambulansı kirletmek istemedi
Cemile Çelik, ayaklarının kar olması nedeniyle ambulansa binmek istemedi. Yaşlı kadın ayaklarının kardan temizlenmesinin ardından ambulansa bindi.

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Ayakkabılındaki karı ambulansın basamağına çarparak silkelemeye çalışan Cemile Çelik sağlıkçıların 'Gel teyzem gel, bir şey olmasın” sözü üzerine ambulansa bindi.

Müdahale edilen Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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