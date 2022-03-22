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Türkiye Portekiz Maçı Ne Zaman? Türkiye Portekiz Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye Portekiz maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı saat kaçta? Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.03.2022 - 11:21 Güncelleme: 22.03.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Portekiz Maçı Ne Zaman? Türkiye Portekiz Maçı Hangi Kanalda?
Türkiye Portekiz maçı birçok futbolsever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final kapsamında oynanacak maç hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve Türkiye maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Türkiye Portekiz Maçı Ne Zaman?


Türkiye Portekiz maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final kapsamında Türkiye Portekiz’in konuğu olacak. Türkiye Portekiz maçını 24 Mart Perşembe günü 23.45’te TRT 1 ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Türkiye Portekiz Maçı Ne Zaman? Türkiye Portekiz Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye Portekiz Maçı Muhtemel İlk 11’leri


Türkiye Portekiz maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer aldı. İşte A Milli Futbol Takımı kadrosu;

KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok


Türkiye Portekiz Maçı Ne Zaman? Türkiye Portekiz Maçı Hangi Kanalda?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Birçok kişi akşam evde maç keyfi yapmak için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da büyük ilgiyle takip edilmeye başladı. İşte birçok kişi tarafından sık sık aratılan 22 Mart Maç Takvimi;

02:15 General Caballero – Guairena Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner
02:30 Union Espanola – Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner
20:45 Bayern Münih – PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final DAZN Youtube
22:05 Dunfermline – Partick İskoçya Championship Bilyoner
23:00 Real Madrid – Barcelona UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final DAZN Youtube 24 Mart Perşembe Maç Programı
21.30 Macaristan-Sırbistan S Sport +
22.45 Portekiz-Türkiye TRT 1 22.45 İsveç-Çekya S Sport 2
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya S Sport 25 Mart Cuma Programı
05.00 Meksika-ABD S Sport + 05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +
21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2
22.05 İskoçya-Türkiye A Spor
23.15 Fransa-Fildişi Sahili S Sport 2

Türkiye Portekiz ne zaman ve Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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