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Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Ne Zaman? OGM İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

OGM personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında OGM personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, OGM personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.03.2022 - 15:06 Güncelleme: 22.03.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Ne Zaman? OGM İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımlar birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman ve OGM personel alımı başvuru şartları neler soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." İfadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi yapılacak alımlar hakkında araştırmalara başladı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman ve Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Ne Zaman? OGM İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Ne Zaman?


Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımlar bu alanda çalışmak isteyen birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak. "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle alımların Mart ayı içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.


Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Ne Zaman? OGM İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?


Orman genel Müdürlüğü tarafından personel alımının gerçekleştirileceğini duyan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. İşte OGM tarafından belirlenen personel alımı başvuru şartları şu şekilde;

1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...
8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

OGM personel alımı ne zaman ve OGM personel alımı başvuru şartları neler sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.


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