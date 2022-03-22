Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye soğuk hava dalgası altına girmişti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları yapıldı. Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a turuncu kodlu uyarı.Yoğun kar yağışının yerini parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı yağmura bıraktığı İstanbul'da, kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, bugün bölgede beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul ile birlikte Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale için de 'sarı' uyarı yaptı.Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Kentte bugün en yüksek sıcaklığı 9 derece civarında olması bekleniyor.