Mazot Gübre Desteği Ne Kadar? Mazot Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak?

Mazot ve Gübre Desteği Ne Kadar?



Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak?



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından mazot ve gübre desteği ile ilgili yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındailesoruları yer alıyor. Birçok vatandaş konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Çiftçilerin özellikle yakından takip ettiği konu hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Mazot ve gübre desteği ne kadar ilesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok çiftçi tarafından en merak edilen sorular arasındasorusu yer aldı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında detayları araştırmaya başladı. 2022 yılının gelmesiyle birlikte mazot ve gübre desteği için toplam 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ayrılacağı açıklanmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere ne kadar destek sağlanacağı hakkında bilgiler Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek ödemesi sağlanacak. . Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği verileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.Mazot ve gübre desteği alacak olan birçok kişi konuyla ilgili olaraksorusuna cevap aramaya başladı. Vahit Kirişçi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle, T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle, T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle, Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına akarılmış olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.