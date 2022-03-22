Limonlu Haşhaşlı Kek nasıl Yapılır? Evde Kolay Limonlu Haşhaşlı Kek Tarifi
Limonlu haşhaşlı kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır? evde kolay limonlu haşhaşlı kek tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Limonlu haşhaşlı kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır ve evde kolay limonlu haşhaşlı kek tarifi nedir soruları yer alıyor. Onuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Oldukça merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır ve limonlu haşhaşlı kek kaç kalori sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını takip ederek inceleyebilirsiniz.
Limonlu Haşhaşlı Kek İçin gerekli Malzemeler Nelerdir?
Limonlu haşhaşlı kek için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında aldığınız malzemelerin kalitesi ve taze olması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte evde kolay haşhaşlı limonlu kek tarifi için gerekli malzemeler;
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt (Sıvı kıvamda)
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı sıvı yağ
1. 5 su bardağı şeker
1 adet limon kabuğu rendesi
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı haşhaş
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Limonlu Haşhaşlı Kek Nasıl Yapılır?
Gerekli malzemeleri temin ettiyseniz limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır sorusuna cevap verebiliriz. Bu kek tarifi için öncelikle yumurtaları derin bir kabın içine kırın. Ardından toz şekeri ekleyip iyice köpürene kadar çırpın. Bu işlemin ardından sıvı yağı, limonu ve yoğurdu ekleyin. Vanilyayı da ilave ettikten sonra haşhaşı, limon kabuğunu ve kabartma tozunu ekleyin. Sıvıyağ ile kek kalıbının her yerini iyice yağlayın. Ardından bir miktar un serpiştirin. Hazırladığınız harcı kalıbın içine dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 50 dakika boyunca pişirin. İlk sıcaklığını attıktan sonra keki ters çevirin. Ardından dilimleyerek afiyetle haşhaşlı limonlu kekinizi tüketebilirsiniz.
Limonlu Haşhaşlı Kek Kaç Kalori?
Limonlu haşhaşlı kek kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında limonlu haşhaşlı kek kaç kalori sorusu yer almaktadır. Limonlu haşhaşlı kekin bir diliminde yaklaşık olarak 265 kaloridir. Bu nedenle porsiyon kontörlü sağlanması tavsiye edilmektedir. Limonlu haşhaşlı keki diyet yapanların ve kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin sınırlı bir şekilde tüketmesi tavsiye edilir. Ayrıca diyabet hastalarının da içinde bulunan şeker nedeniyle tüketmesi tavsiye edilmez. Haşhaşlı limonlu kekinizin şekerini azaltarak veya arttırarak damak tadınıza göre bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz.
Limonlu haşhaşlı kek tarifi nasıl yapılır ve evde kolay limonlu haşhaşlı kek tarifi için cevapları sizler için derledik. Birçok konu ve birbirinden farklı tariflerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.