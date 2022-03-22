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Levent Gültekin ile CHP İlçe Başkanı arasında 'Kur'an-ı Kerim dağıtma' polemiği: 3-5 oy için değer mi

Gazeteci Levent Gültekin, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin evlere Kur'an-ı Kerim dağıttığını belirterek buna tepki gösterdi. "Bu sizin işiniz mi?" diyen Gültekin, "3-5 oy için değer mi" ifadelerini kullandı. Gültekin'e yanıt veren CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ise böyle bir dağıtımın söz konusu olmadığını söyledi.

Ekleme: 22.03.2022 - 22:23 Güncelleme: 22.03.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Levent Gültekin ile CHP İlçe Başkanı arasında 'Kur'an-ı Kerim dağıtma' polemiği: 3-5 oy için değer mi
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan gazeteci Levent Gültekin, CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin evlere Kur'an-ı Kerim dağıttığını öne sürdü.

'3-5 OY İÇİN DEĞER Mİ?'
Bunun belediyenin işi olmadığını söyleyerek duruma tepki gösteren Gültekin, 'Sevgili CHP'li Esenyurt belediyesi, evlere Kuran dağıtmak ne Allah'ınızı severseniz? Bu sizin işiniz mi? Kiminiz dincilik yapıyorsunuz, kiminiz mezhepçilik. Hazır laiklik yok edildi, siz de keyfini mi çıkarıyorsunuz? 3-5 oy için değer mi?' dedi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN YALANLAMA: BÖYLE BİR DAĞITIM OLMADI
Gültekin'e yanıt veren CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

'Değerli Levent bey keşke konunun içeriğini tam öğrenme gereği duysaydınız.' ifadelerini kullanan Ergin, 'Belediyemizce evlere dağıtım vs. olmadı, Belediye başkan yardımcılarımızın kandil geceleri 4-5 cami önünde cami cemaatine kandil simidi ile birlikte takdim edilenlerdir bahsettiğiniz, bilgilerinize rica ederim' açıklamasında bulundu.

Levent Gültekin ile CHP İlçe Başkanı arasında 'Kur'an-ı Kerim dağıtma' polemiği: 3-5 oy için değer mi
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