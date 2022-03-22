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'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına, açılışı Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili soru damga vurdu. Yanıtlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İmirzalıoğlu, "Gündemi fazla takip edemediniz sanırım" yorumunda bulundu.

Ekleme: 22.03.2022 - 14:53 Güncelleme: 22.03.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde açılışı gerçekleştirilen, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü konuşulmaya devam ediyor.

ATV'de yayınlanan fenomen program 'Kim Milyoner Olmak İster'de köprü sorusunun yöneltildiği Doğan Zorlu isimli yarışmacı, sunucu Kenan imirzalıoğlu'nu da şaşkına çevirdi.

ART ARDA İKİ JOKER KULLANDI

Yarışmacı, 'Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?' sorusunda zor anlar yaşadı. Şıklarda; 'Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü', 'Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü', 'Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü' ve 'ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı.

'BİR JOKERİNİZ DHA VAR'

Yarışmacı, önce 'telefon' jokeri, daha sonra 'yüzde 50' joker hakkını kullandı. İki jokerin ardından İmirzalıoğlu'nun 'Bir jokeriniz daha var' uyarısına rağmen doğru cevabı veremedi.

D şıkkını (ABD/Golden Gate Köprüsü) seçerek soruyu yanlış cevaplayan Doğan Zorlu, Kim Milyoner Olmak İster'den elendi. Çünkü doğru cevap, B şıkkı 1915 Çanakkele Köprüsü olacaktı.

'EN UZUN ASMA KÖPRÜ TÜRKİYE'DE'

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, 'Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım' dedi.

İmirzalıoğlu, 'Ana taşıyıcı kuleler arasında mesafe iki bin 23 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen. Kulelerin yüksekliği 318 metre ki tepesinde mermi replikaları var. Seyit Onbaşı'yı anmak için yapılmış. Bu yüzden en uzun asma köprü Türkiye'de, 1915 Çanakkale Köprüsü. Çanakkale zaferini kazanan kahramanlarımız olmasaydı ne orada o köprüyü yapabilirdik, ne biz bu stüdyoda bu yarışmayı sunabilirdik, ne de siz ekranları başında izleyebilirdiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz' sözleriyle alkış aldı.
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