Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmeler ile kamu araştırma enstitümerkezlerinin AR-GE ve yenilik projelerifaaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlarına, öz kaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara, proje bedelinin yüzde 60'ına ve 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25'ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek.Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de destekleme kapsamına dahil edildi.Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.Bu projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacak.Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınaan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama, kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Nasıl Yapılır?Elektrikli araçlar, gaz salınımı yapmadığı için çevre dostudur. Gürültüsüz çalışır ve çevrede gürültü kirliliği oluşumunu önler. Türkiye'de isteyen firmalar ve kişiler, elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşarak şarj istasyonu kurulumu yapabiliyor.İstenilen tüm prosedürleri tamamlayanlar, şarj istasyonu kurulumu yaparak hizmet vermeye başlıyor. İstenilen her noktaya şarj istasyonu kurulumu yapılabiliyor. Daha az enerji maliyeti için güneş panelli sistemler tercih ediliyor. Şarj istasyonlarında ödemeler önden alınıyor ve ödeme yapıldığı kadar enerji veriliyor. Sürücü kendisi soketi takarak aracın şarj edilmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde daha az personelle en iyi hizmet verilebiliyor.Elektrikli Şarj istasyonu kurulumu yapabilmek için istenen şartlar şunlardır;Kurulum yapacak şirketin kar amacı gütmemesi,Ön lisans ya da lisans sahibi olmak,Şarj istasyonu kurulum ile ilgili dağıtım şirketlerine bilgi verilmeli,Elektrik tedarik lisansına sahip şirketler elektrik satabilir,İstasyon işletmesiyle ilgili her türlü değişiklik dağıtım şirketine bildirilir.