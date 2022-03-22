22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 22 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 17 bin 426 kişi koronavirüse yakalandı, 90 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...