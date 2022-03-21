İstek parçayı beğenmedi! Türkü evinde masa ve sandalyeler havada uçuştu!

İstanbul Ataşehir'de Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı.Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı.ŞİŞE VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTUSözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.1 KİŞİ BIÇAKLA ELİNDEN YARALANDIÇıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı.GÖZALTINA ALINDILARKavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.