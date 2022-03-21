FETÖ'nün İngiltere'deki IELTS sorularını çaldığı ortaya çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen çalıştayla "Yeni Nesil Terör: FETÖ'nün Analizi" adı altında rapor hazırladı. Raporda örgüt ve finansal ağına ilişkin tespitler tek tek sıralandı.KOSGEB'in 1 milyar TL ve TÜBİTAK'ın ise 2.6 milyar TL 2016 yılı bütçeleri ile FETÖ tarafından daha önceden açılmış ancak 15 Temmuz sonrasında kapatılan üniversitelerin öğrencilerinden elde ettiği 1 milyar TL ve özel okulların öğrencilerden aldıkları 2.1 milyar TL gelirler düşünüldüğünde yapının finansal anlamda eğitim sektöründen çok yüksek meblağda kazanç sağladığı ortaya çıktı.Örgüt; sadece dershane sektöründen yıllık 8 milyar TL pay elde etti.Örgüt tarafından, 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS sınavları gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalındı. Elde edilen sorular son derece stratejik olarak kullanıldı.Yükseköğretimde akademisyen istihdamı ve lisansüstü çalışmalara başlayabilmek için ALES ve YDS sınavları kullanılmakta olup, 2005- 2013 yılları arasında 16 ALES sınav soruları ile bir o kadar da YDS/ÜDS/ KPDS sorularının da yapılan teknik analizlerde çalındığı anlaşıldı.ALES sınavlarından alınan puan kullanılarak üniversitelere yerleşmenin yanı sıra çok sayıda kişinin devletin diğer kurumlarına transferi de gerçekleşti.FETÖ yapılanması bunlarla da yetinmeyerek, İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yılları arasında ele geçirdi.