Doğalgaz Yardımı Yattı Mı? doğalgaz Yardımı Ne Zaman Yatacak?

Doğalgaz Yardımı Yattı Mı?



Doğalgaz Yardımı Kimlere Verilir?



Doğalgaz yardımının ne zaman yatacağı hakkında araştırmalar başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılacak olan destek ödemeleri için başvuruların alınması tamamlanmıştı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Doğalgaz yardımı alacak birçok vatandaş bu destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili "1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız... Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz." İfadeleri kullanılmıştı. Ödemelerin yılda iki kez gerçekleşeceği belirtilenler arasında yer alıyor. Mart ve ekim aylarında destek ödemeleri hesaplara yatacak. Bu nedenle ay sonuna kadar gerekli ödemenin yatırılması beklenmektedir.Doğalgaz yardımı almak isteyen birçok kişinin konuyla ilgili olarak en sık arattıklarından biri desorusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla çalışmaları başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, Mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek oradan müracaat ettiklerinde oradaki arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar” ifadeleri kullanıldı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.