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Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar 58 bin Ukraynalı mültecinin Türkiye'ye geldiğini söyleyen Soylu, "Biz; Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bir vesile ile ortaya çıkmış oldu. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz." diye konuştu

Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
Ekleme: 21.03.2022 - 23:22 Güncelleme: 21.03.2022 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, yaşananlar üzerinden Batı'ya yüklendi.

'58 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'YE SIĞINDI'

Bugüne kadar 58 bin Ukraynalı mültecinin Türkiye'ye geldiğini söyleyen Soylu, 'Biz; Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bir vesile ile ortaya çıkmış oldu. Nasıl bir süreç yönettiklerini hep birlikte gördük. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz.' diye konuştu.

'UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELERE İLK REAKSİYONU VEREN BİZİZ'

Ukrayna'ya 51 TIR insani yardım malzemesinin yollandığını söyleyen Bakan Soylu, 'İlk reaksiyonu veren biziz. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen talimatı verdi. Romanya sınırına müşavirlerimiz gittiler. Gününde hemen sınıra yardım TIR'larını gönderdik. AFAD çadırlarını kurduk. Büyükelçilik ve konsolosluklarımızla Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla çok iyi bir koordinasyon sağladı.' dedi.

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