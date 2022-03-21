Aşık Veysel Kimdir?



Aşık Veysel Ne Zaman Öldü?



Aşık Veysel Eserleri



Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Günümüzde hala bilinen Aşık Veysel yazdığı şiirlerle ve türkülerle gündeme gelmektedir.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Aşık Veysel hakkında sık sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 Sivas, Şarkışla doğumludur. Şatıroğlu’ndan önce Ulu soy ismini kullanmaktaydı. Babası çiftçi olan Veysel’in iki kız kardeşi de çiçek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu hastalık sebebiyle Aşık Veysel 7 yaşında gözlerini kaybetmiştir. Babası tarafından alınan bağlama sayesinde müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Kutsi Bey tarafından düzenlenen şairler gecesine katılmasının ardından Ahmet Kutsi Tecer ile tanıştı. Kutsi bey, Aşık Veysel’e birçok destek sağladı. Bu sayede yurdu dolaşarak saz hocalığı yapmaya başladı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi birçok müzisyen Aşık Veysel tarafından söylenen deyişleri kullandılar.Aşık Veysel hakkında en sık aratılan sorulardan biri desorusudur. Aşık Veysel 21 Mart 1973 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayata veda etmiştir. Bu nedenle her sene 21 Mart günü saygı ve özlemle anılmaktadır.en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ölüm yıl dönümü olması nedeniyle birçok kişi Aşık Veysel hakkında araştırmalara başladı. İşte birçok kişi tarafından sık sık aratılan Aşık Veysel eserleri;Anlatamam Derdimi (5:24)Arasam Seni Gül İlen (4:18)Atatürk'e Ağıt (5:26)Beni Hor Görme (2:46)Beş Günlük Dünya (3:58)Bir Kökte Uzamış (4:55)Birlik Destanı (1:42)Çiçekler (3:05)Cümle Âlem Senindir (6:44)Derdimi Dökersem Derin Dereye (4:51)Dost Çevirmiş Yüzünü Benden (3:12)Dost Yolunda (4:43)Dostlar Beni Hatırlasın (6:02)Dün Gece Yar Eşiğinde (4:28)Dünya'ya Gelmemde Maksat (2:43)Esti Bahar Yeli (2:41)Gel Ey Âşık (5:35)Gonca Gülün Kokusuna (5:24)Gönül Sana Nasihatim (6:40)Gözyaşı Armağan (3:32)Güzelliğin On Para Etmez (4:31)Kahpe Felek (2:58)Kara Toprak (9:25)Kızılırmak Seni Seni (4:58)Küçük Dünyam (5:17)Murat (5:13)Ne Ötersin Dertli Dertli (3:05)Necip (3:16)Sazım (6:02)Seherin Vaktinde (5:01)Sekizinci Ayın Yirmi İkisi (4:43)Sen Bir Ceylan Olsan (3:34)Sen Varsın (4:01)Şu Geniş Dünya'ya (7:27)Uzun İnce Bir Yoldayım (2:23)Yaz Gelsin (3:02)Yıldız (Sivas Ellerinde) (3:16)Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz