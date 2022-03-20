Nisan Ayında Da Yağacak! Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zaman bitecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Uzun süredir ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl ve kar yağışı ne kasar sürecek soruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edilmeye başladı. Bahar aylarına geçilmesinin ardından havaların ne zaman ısınacağı hakkında tahminler yürütülüyor. Havalar ne zaman ısınacak ve bugün hava nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan birçok vatandaşlar hava durumu ile ilgili haberleri araştırmaya başladı. Kar yağışı ne kadar sürecek ve havalar ne zaman ısınacak soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. Meteoroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre Mart sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönse de Nisan ayıyla birlikte kar yağışı yeniden etkili olacak.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Pazar günü dışarıda plan yapan birçok vatandaş bugün hava nasıl olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Perşembe gününden beri etkili olan kar yağışı Cumartesi günü en şiddetli halini gösterdi. İşte illere göre 20 Mart Pazar hava durumu şu şekilde;
ÇANAKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı