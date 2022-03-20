Nisan Ayında Da Yağacak! Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?



Bugün Hava Nasıl Olacak?



Uzun süredir ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edilmeye başladı. Bahar aylarına geçilmesinin ardından havaların ne zaman ısınacağı hakkında tahminler yürütülüyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan birçok vatandaşlar hava durumu ile ilgili haberleri araştırmaya başladı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. Meteoroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre Mart sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönse de Nisan ayıyla birlikte kar yağışı yeniden etkili olacak.Pazar günü dışarıda plan yapan birçok vatandaşsorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Perşembe gününden beri etkili olan kar yağışı Cumartesi günü en şiddetli halini gösterdi. İşte illere göre 20 Mart Pazar hava durumu şu şekilde;ÇANAKKALE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlıKOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlıA.KARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 13°CParçalı bulutluANTALYA °C, 13°CParçalı bulutluHATAY °C, 11°CParçalı bulutluISPARTA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlıKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, 0°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlıRİZE °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı