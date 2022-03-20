  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kocaeli'den Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmekte olan kargo gemisi Beykoz Poyrazköy açıklarında arıza yaptı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği durduruldu.

Ekleme: 20.03.2022 - 01:33 Güncelleme: 20.03.2022 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kocaeli'den Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmekte olan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi Beykoz Poyrazköy açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri ve tahliye botu sevk edildi. Kurtarma ekipleri çalışma başlatırken istanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
19 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama
Mardin'de HDP'nin etkinliği sonrası polise taşlı saldırı
Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı
Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den son dakika açıklaması!
BM 'Ukrayna' bilançosunu açıkladı: 847 sivil öldü 3 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere kaçtı
Çanakkale Köprüsü'ne laf eden CHP'nin yönettiği Antalya Belediyesi'nin son icraatı alay konusu oldu
Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi
Antalya'da cinsel istismar mağduru Nuray, otel odasında ölü bulundu
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun kirli oyunu belgelendi: FETÖ'cü hesaplara mesajları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan 24 Mart'ta düzenlenecek NATO zirvesine katılacak! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Londra'da siyahi kıza ayrımcılık: Polisler tarafından çıplak olarak arandı
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Ulaşım durdu
Vladimir Putin'in savaşı durdurmak için 5 şartı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Norveç’te yere çakılan NATO uçağı için flaş açıklama! Ölü sayısı belli oldu
Putin'in 14 bin dolarlık montu tartışma yarattı

Putin'in 14 bin dolarlık montu tartışma yarattı

Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!