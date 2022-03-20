İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kocaeli'den Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmekte olan kargo gemisi Beykoz Poyrazköy açıklarında arıza yaptı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği durduruldu.

Kocaeli'den Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmekte olan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi Beykoz Poyrazköy açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri ve tahliye botu sevk edildi. Kurtarma ekipleri çalışma başlatırken istanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.