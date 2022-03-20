Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Galatasaray Gaziantep FK Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Galatasaray Gaziantep FK maçı ilgiyle beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman sorusu oldu. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray Gaziantep FK maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan konular arasında Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman ve Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Süper Lig’e geri dönmesiyle birçok kişi oynanacak maç hakkında tahminler yürütmeye başladı. Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman ve Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?
Galatasaray Gaziantep FK maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman ve Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Taraftarlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Galatasaray Gaziantep FK maçı bugün saat 16.00’da oynanacak. Karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Galatasaray Gaziantep FK MAçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Galatasaray Gaziantep FK maçı hakkında en sık aratılan sorulardan biri de muhtemel ilk 11’ler oldu. İşte karşılaşmada yer alacak Galatasaray Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11’leri;
GAZİANTEP FK: GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO
GALATASARAY: MUSLERA, OMAR, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, PULGAR, BERKAN, CICALDAU, EMRE, KEREM, GOMIS
Bu Akşam Hangi Maçlar Var?
Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçların yanında diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. 20 Mart maç programı şu şekilde sıralanabilir ;
22:00
Sagrada - Wydad
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
22:30
Werder Bremen - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
22:30
LA Galaxy 2 - Orlando City
MLS
Bilyoner TV
22:30
Young Boys - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Cagliari - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Antwerp - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Waasland Beveren - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Nantes - Lille
Fransa Ligue 1
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Rayo Vallecano - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Bilyoner TV
23:00
Atlanta United - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV
23:00
Detroit - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:00
NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:00
Girona - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:30
Guimaraes - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Cienciano - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV