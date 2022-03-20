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Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Galatasaray Gaziantep FK Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray Gaziantep FK maçı ilgiyle beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman sorusu oldu. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK hangi kanalda? İşte detaylar...

Ekleme: 20.03.2022 - 14:52 Güncelleme: 20.03.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Galatasaray Gaziantep FK Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Galatasaray Gaziantep FK maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan konular arasında Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman ve Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Süper Lig’e geri dönmesiyle birçok kişi oynanacak maç hakkında tahminler yürütmeye başladı. Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman ve Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?


Galatasaray Gaziantep FK maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman ve Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta soruları yer aldı. Taraftarlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Galatasaray Gaziantep FK maçı bugün saat 16.00’da oynanacak. Karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Galatasaray Gaziantep FK Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray Gaziantep FK MAçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?


Galatasaray Gaziantep FK maçı hakkında en sık aratılan sorulardan biri de muhtemel ilk 11’ler oldu. İşte karşılaşmada yer alacak Galatasaray Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11’leri;

GAZİANTEP FK: GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO

GALATASARAY: MUSLERA, OMAR, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, PULGAR, BERKAN, CICALDAU, EMRE, KEREM, GOMIS


Galatasaray Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Galatasaray Gaziantep FK Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Bu Akşam Hangi Maçlar Var?


Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçların yanında diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da yakından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. 20 Mart maç programı şu şekilde sıralanabilir ;


22:00
Sagrada - Wydad
CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

22:30
Werder Bremen - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30
LA Galaxy 2 - Orlando City
MLS

Bilyoner TV

22:30
Young Boys - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Cagliari - Milan
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Antwerp - Zulte Waregem
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45
Waasland Beveren - Lommel
Belçika 1. B Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Nantes - Lille
Fransa Ligue 1

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Rayo Vallecano - Atletico Madrid
İspanya La Liga

Bilyoner TV

23:00
Atlanta United - Montreal Impact
MLS

Bilyoner TV

23:00
Detroit - Charleston
ABD USL Championship

USL Championship Youtube

23:00
NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00
Girona - Ibiza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:30
Guimaraes - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30
Cienciano - Sport Boys
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

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