FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? İç hesaplaşmada Mustafa Özcan dövülecek!

Beyaz TV'de yayınlanan Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ortak Akıl' programında Hüseyin Gülerce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'öldü' haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Hüseyin Gülerce, 'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölse multaka duyulur. Bunu saklayamazlar, gizleyemezler. Yalnız çok ağır hasta olduğunu dolayısıyla onun ölümünü beklediklerini bana göre gösteriyor. Bir yoklama çekiyorlar. Yani öldüğünde içeriden bünyeden nasıl tepki gelecek, dışarıdan tepkiler ne olacak. Bir yoklama yapıyorlar.' dedi.Hüseyin Gülece ayrıca Amerika'nın FETÖ elebaşını Türkiye'ye vermek istemediğini ve FETÖ elebaşının yatağaında ölmesini tercih edeceklerini açıkladı.Gülece ayrıca, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün başına gizli istihbarat servisleriyle yakın olan ismin geçeceğini, FETÖ elebaşının bu konuda bir hükmü olmadığını ifade etti.