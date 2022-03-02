  • USD: 13,89 - 13,91
  • EURO: 15,56 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. Yavaş, göreve geldiğinde 70 kuruş olan ekmeği 3 yılda 2 liraya çıkardı. Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ankara Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır” denildi.

CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı
Ekleme: 2.03.2022 - 11:27 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., 1 lira 25 kuruş satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatını 2 liraya yükseltildiği açıkladı.

Mansur Yavaş, belediye başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. AK Parti döneminde 70 kuruş olan halk ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseltildi.

Mansur Yavaş göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra 70 kuruş olan halk ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. 1 Temmuz 2020 tarihinde halk ekmeğin fiyatı 1 liraya çıkarıldı. 4 Ocak 2021 itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.

Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.

"HALK EKMEK FİRMASI 2 YILDA 5 GENEL MÜDÜR GÖRDÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek başarısız bir vizyon sergiliyor. Ankara Halk Ekmek bugün yapmış olduğu açıklama ile Ekmek fiyatını 2 TL'ye çıkaracağını bildirmiştir.

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti! Canlı yayının bitirilmesini istedi...
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu!
Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
Fransa'dan ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin
CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı
Meral Akşener: Akdeniz’de, herkes gaz arıyor bir tek biz arayamıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi
Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
Rus askerinden korkunç iddialar! 'Sakın kimseye anlatma'
Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada
6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelensky’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için ikinci kez masada
: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi
Joe Biden Zelenskiy'i sattı: Askerlerimiz Ukrayna'ya gitmeyecek
Rusya vuracağını açıklayınca büyük kaçış başladı: Tren istasyonlarında izdiham oluştu
Başak Cengiz'i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Elektrik indirimi faturaya nasıl yansıyacak? 32 milyon abone ve 6.3 milyon işletmeyi yakından ilgilendiren tablo...
Daha önce hiç görülmedi! 15 yaşında, boyu 18 metre, 'üşüterek' öldü

Daha önce hiç görülmedi! 15 yaşında, boyu 18 metre, 'üşüterek' öldü

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!