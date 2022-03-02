CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. Yavaş, göreve geldiğinde 70 kuruş olan ekmeği 3 yılda 2 liraya çıkardı. Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ankara Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., 1 lira 25 kuruş satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatını 2 liraya yükseltildiği açıkladı.Mansur Yavaş, belediye başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. AK Parti döneminde 70 kuruş olan halk ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseltildi.Mansur Yavaş göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra 70 kuruş olan halk ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. 1 Temmuz 2020 tarihinde halk ekmeğin fiyatı 1 liraya çıkarıldı. 4 Ocak 2021 itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek başarısız bir vizyon sergiliyor. Ankara Halk Ekmek bugün yapmış olduğu açıklama ile Ekmek fiyatını 2 TL'ye çıkaracağını bildirmiştir.