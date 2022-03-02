CHP'li ABB 3 yıldır yenilemediği su borularının kanserojen madde yaydığını iddia etti: Ankara'ya kanserli borulardan su mu verdiniz?

CHP'li ABB bir üst geçide 'Kanserojen su boruları yenileniyor' ifadelerinin yer aldığı bir afiş astı. Su borularının kanserojen madde yaydığını iddia eden ABB'nin afişi akıllara Mansur Yavaş yönetiminin '3 yıldır Ankara'ya kanserli borulardan su mu verdiği' sorusunu getirdi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden afiş skandalı.Algı peşindeki Mansur Yavaş yönetiminin bir üst geçide astığı afişte 'Kanserojen su boruları yenileniyor' ifadeleri yer aldı.Ankara'nın suyununun kanser yaptığı ima edilirken, akıllara 'Borular kanser üretiyorsa neden 3 yıldır Mansur Yavaş yönetiminin yenilemediği ve Ankara'ya neden 3 yıldır kanserli borulardan su verdiği' soruları geldi.