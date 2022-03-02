Bilim Kurulu Ne Zaman Toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Kararları Ne Olacak?

Bilim Kurulu Ne Zaman Toplanacak?



Bilim Kurulu Kararları Ne Olacak?



Bilim Kurulu toplantısı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kısıtlamalar hakkında yeni kararlar alınması bekleniyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Belirli aralıklara bir araya gelen Bilim Kurulu son toplantısında yeni kararlar alacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı hakkında detaylar araştırıldı. Bilim Kurulu toplantısının bugün yani 2 Mart 18.00’da yapılması bekleniyor. Toplantıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." açıklamasında bulundu.Bilim Kurulu kararları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu akşamki Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından müjde vereceğini belirtmesiyle birçok kişi maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını tahmin etmeye başladı. Ayrıca toplantıda aşı ve vaka sayılarındaki son durum da masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz Bilim Kurulu Toplantısı hakkında "gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca vaka sayılarıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz" sözlerini ekledi. Aşılamadaki son durum da vatandaşlar tarafından sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Aşılama durumuyla ilgili olarak "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere aşılama başlayacak. Turkovac'ın, 'Omicron' varyantı ile ilgili çalışmaları kapsamında hayvan çalışmaları başladı, 2'nci dozu yarın yapılıyor olacak. Mart ayında da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı düşünüyoruz. Piyasaya sürülen Turkovac aşılarıyla ilgili ise biz şu anda piyasaya toplam 800 bin aşı verdik. Pazartesi günü 200 bin daha vereceğiz ve ardından her hafta artarak devam edecek. Ayda yaklaşık 2,5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde uygulanıyordu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay olunca kullanımı artmış olacak. İki Biontech artı Turkovac çalışması devam ediyor. Gebeler ve çocuklarla ilgili de başladı." açıklamasında bulunulmuştu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.