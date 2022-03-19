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Antalya'da cinsel istismar mağduru Nuray, otel odasında ölü bulundu

Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia edilen Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu.

Antalya'da cinsel istismar mağduru Nuray, otel odasında ölü bulundu
Ekleme: 19.03.2022 - 21:46 Güncelleme: 19.03.2022 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da cinsel istismar mağduru Nuray, otel odasında ölü bulundu
Antalya'da 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan Birol K.’nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI
Demir şikayetinde, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.’nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da cinsel istismar mağduru Nuray, otel odasında ölü bulundu

OTEL ÇALIŞANLARI ODADA ÖLÜ BULDU
Yargılama süreci devam ederken genç kıza dün ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir’in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYNUNDA KIZARIKLIKLAR TESPİT EDİLDİ
Nuray Demir’in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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Antalya'da cinsel istismar mağduru Nuray, otel odasında ölü bulundu
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