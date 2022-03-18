Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sefer iptalleri açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının seferler ile igili açıklama yapıldı. Uçuşlarda 19 Mart Cumartesi tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart Pazar günü saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada, 'Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir' denildi.