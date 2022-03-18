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Beyaz Gazete
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Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti

Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşme hakkında edinilen bilgilere göre, Putin, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor. Putin, bu görüşmede, Zelenskiy ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.

Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti
Ekleme: 18.03.2022 - 08:59 Güncelleme: 18.03.2022 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti
Rusya- Ukrayna savaşında 23. güne girilirken iki ülke arasında bir süredir barış zemini aranıyor. Bu kapsamda Türkiye de ara buluculuk görevini üstleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le sık sık telefonda görüşüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İHTİMALİ VAR

BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor.

Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor. Putin'in ülkenin nazi düşüncesinden arındırılması olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNU İSTİYOR

Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor. Buna göre, Putin Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenski'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor.

İbrahim Kalın, Putin'in, bunların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktarıyor. Türkiye'ye göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Volodimir Zelenski böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
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