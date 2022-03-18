Hafta Sonu Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?

Hafta Sonu Kar Yağacak Mı?



18 Mart Hava Durumu



18 Mart tarihinden itibaren ülke genelinde etkili olan kar ağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle birçok vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hafta sonu kar yağışı olup olmayacağı hakkında en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışının Salı gününe kadar etkili olacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz' açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise okulların tatil ilan edilmesinin ardından konuya yönelik birçok önlem daha alındığını belirtti. Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim' ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte illere göre hava durumu;İSTANBUL °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıİZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.