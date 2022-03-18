Hafta Sonu Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?
Ülke genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hafta sonu kar yağacak mı sorusu yer aldı. Peki, hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu kar devam edecek mi? Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
18 Mart tarihinden itibaren ülke genelinde etkili olan kar ağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle birçok vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Hafta sonu kar yağacak mı ve kar yağışı ne zaman bitecek soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. 18 Mart hava nasıl ve kar yağışı ne zaman bitecek sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hafta Sonu Kar Yağacak Mı?
Hafta sonu kar yağışı olup olmayacağı hakkında en sık aratılanlar arasında hafta sonu kar yağacak mı sorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışının Salı gününe kadar etkili olacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz' açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise okulların tatil ilan edilmesinin ardından konuya yönelik birçok önlem daha alındığını belirtti. Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim' ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.
18 Mart Hava Durumu
18 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte illere göre hava durumu;
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.