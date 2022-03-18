  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hafta Sonu Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?

Ülke genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hafta sonu kar yağacak mı sorusu yer aldı. Peki, hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu kar devam edecek mi? Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 16:08 Güncelleme: 18.03.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Hafta Sonu Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?
18 Mart tarihinden itibaren ülke genelinde etkili olan kar ağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle birçok vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Hafta sonu kar yağacak mı ve kar yağışı ne zaman bitecek soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. 18 Mart hava nasıl ve kar yağışı ne zaman bitecek sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Hafta Sonu Kar Yağacak Mı?


Hafta sonu kar yağışı olup olmayacağı hakkında en sık aratılanlar arasında hafta sonu kar yağacak mı sorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışının Salı gününe kadar etkili olacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz' açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise okulların tatil ilan edilmesinin ardından konuya yönelik birçok önlem daha alındığını belirtti. Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim' ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.


Hafta Sonu Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?

18 Mart Hava Durumu


18 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte illere göre hava durumu;

İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta Sonu Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AB'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarına övgüler...
Canlı yayında duygulu anlar! İlber Ortaylı Çanakkale zaferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Beklenen gün geldi! Başkan Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü açıyor!
DİAYDER davasında iki İBB çalışanı hakkında savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verildi!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Valilikten açıklama geldi
Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!
Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu HDP'liler kandırdı
İlk yüz nakli yapılmıştı! Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Göreceksiniz
Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar
İstanbullular yine İETT ile sınanıyor! Otobüs arıza yaptı yolcular soğukta dışarıda kaldı...
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!
Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı
Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte