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18 Mart Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 18 Mart Diyanet Cuma Hutbesi Konusu

18 Mart Cuma hutbesi konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart Cuma hutbesi konusu nedir sorusu yer aldı. Peki, 18 Mart Cuma hutbesi konusu nedir? 18 Mart Cuma hutbesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 11:11 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
18 Mart Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 18 Mart Diyanet Cuma Hutbesi Konusu
18 Mart Cuma hutbesi konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında 18 Mart Cuma hutbesi konusu nedir ve 18 Mart Cuma hutbesi konusu yayınlandı mı soruları yer alıyor. Bu mübarek günde camilere gidip ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle camilerde dinletilecek olan 18 Mart Cuma hutbesi konusu en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili detayları haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.

18 Mart Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 18 Mart Diyanet Cuma Hutbesi Konusu

18 Mart Cuma Hutbesi Konusu Nedir?


18 Mart Cuma hutbesi konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mübarek Cuma günün gelmesinin ardından en sık aratılanlar arasında 18 Mart Cuma hutbesi konusu nedir sorusu yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Cuma hutbesi konusu ve bir kısmı şu şekilde; “ÇANAKKALE ZAFERİ: BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİ! Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Sonra Allah, Resûlü'nün ve müminlerin üzerine iç huzuru ve güven duygusu veren rahmetini indirdi, ayrıca göremediğiniz ordular gönderdi ve o inkârcıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Kâfirlerin cezası işte budur! Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 'Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve onlarca kez yeniden şehit olmayı ister. Aziz Müminler! Şanlı tarihimiz kahramanlık destanlarıyla doludur. Ecdadımız, i'lâ-yi kelimetullah için nice beldeleri ve gönülleri fethetmiştir. İslam'ın izzetini, Müslümanların haysiyetini ve mukaddes değerlerini müdafaa etmek için canından, cananından, bütün varından vazgeçmiştir. Ancak tarihin hiçbir döneminde özgürlüğünden ve bağımsızlığından ödün vermemiştir. Zulme rıza göstermemiş, zalime boyun eğmemiştir. İşte, bundan tam 107 yıl önce kazandığımız Çanakkale Zaferi de, Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla verdiği eşsiz bir imtihanın, çetin bir mücadelenin adıdır. Annelerin dualarıyla cepheye koşan, vatanı uğruna canından geçmeyi canına minnet sayan kınalı kuzuların, dünya durdukça unutulmayacak destanıdır. Kıymetli Müslümanlar! Çanakkale, zulmün ve küfrün her türlü imkân ve silahına karşın, iman dolu yüreklerin kıyâm ettiği, yerin ve göğün Allah-u Ekber' nidalarıyla inlediği bir şahlanıştır.

18 Mart Cuma Hutbesi Konusu Nedir? 18 Mart Diyanet Cuma Hutbesi Konusu

Çanakkale, 'Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!' dizelerinin vücut bulmuş hali, Allah yolunda cihad ve şehadet ruhudur. Çanakkale, Anadolu'nun her evinden, Rumeli'nin her bölgesinden, İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği ümmet olma şuurudur. Çanakkale, düşman askerinin yarasını gömleğiyle saran, kendi yarasına ise toprak basan, kırbasındaki suyu düşmanıyla paylaşan kahraman Mehmetçiğin dünyaya öğrettiği İslam'ın savaş hukukudur. Değerli Müminler! Bugün bize düşen, Çanakkale'de şahlanan bu muazzam ruhu diri tutmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Çanakkale Zaferi'nin ardındaki diriliş ruhunu gelecek nesillerimize aktarmaktır.”

18 Mart Cuma hutbesi konusu nedir ve 18 Mart Cuma hutbesi konusu yayınlandı mı sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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