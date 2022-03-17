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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi. Hazırlanan kaza kırım raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı...

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!
Ekleme: 17.03.2022 - 12:22 Güncelleme: 17.03.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi.

İnişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu da pilotlardaki stresi artırdı. Yardımcı pilot, Pegasus teknik birimi ile bir irtibat sağladı. Bunun da telaşını bir miktar daha artırdığı belirtildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!

Kokpit ekibi inişe geçmek istedikten sonra, havalimanı yaklaşma anons sistemi pilotları 06 kuzeydoğu yönündeki 06 pistine yönlendirdi. Kokpit ekibi ise havalimanı yaklaşma sisteminin verdiği 06 pisti yerine tam ters istikametteki 2-4 pistine iniş planladı.

Raporda ayrıca, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi mevcut hava koşulları ve pistin durumunu Türkçe bilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu da yabancı uyruklu yardımcı pilotun Türkçe anonsları anlamamasıyla uçuş komutlarına müdahale edememesine yol açtı.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!

Heyet raporunda uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonunun da inişe uygun olmadığı belirtildi. Taksi yolu civarında uçağın kuyruk hızının anormal artışa geçtiği yine raporda yer aldı.

Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın frenleme sistemini inişten önce devre dışı bıraktığı ve 6 saniye gecikmeli olarak manuel frenleme yaptığı, bu manuel frenlemenin de pistin sonuna gelinirken yavaşlamayı sağlamadığı belirtildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!

NE OLMUŞTU?
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmış, üç parçaya ayrılmıştı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
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