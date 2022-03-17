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Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman? Berat Kandili Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

Berat Kandili önemle beklenen günler arasında yer alıyor. Bu mübarek günde oruç tutanlar konu hakkında detayları merak etti. Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili akşam ezanı saat kaçta? Berat Kandili orucu önemi nedir? İşte merak edilenler....

Ekleme: 17.03.2022 - 16:56 Güncelleme: 17.03.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman? Berat Kandili Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
Berat Kandili için oruç tutmak isteyen ve niyet eden birçok Müslüman konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Berat Kandili iftar vakti ne zaman ve Berat Kandili akşam ezanı ne zaman okunacak sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Berat Kandili iftar vakti ne zaman ve Berat Kandili akşam ezanı saat kaçta okunacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman?


Berat Kandili’nin gelmesinin ardından bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi aynı zamanda oruç da tuttu .İmsak vakti niyet eden Müslümanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Berat Kandili iftar vakti ne zaman ve Berat Kandili akşam ezanı saat kaçta okunacak soruları yer alıyor. İşte Diyanet tarafından belirlenen iftar vakitleri;

ADANA
18:54
ADIYAMAN
18:42
AFYONKARAHİSAR
19:13
AĞRI
18:23
AMASYA
18:52
ANKARA
19:04
ANTALYA
19:13
ARTVİN
18:28
AYDIN
19:24

Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman? Berat Kandili Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

BALIKESİR
19:24
BİLECİK
19:15
BİNGÖL
18:33
BİTLİS
18:27
BOLU
19:09
BURDUR
19:14
BURSA
19:19
ÇANAKKALE
19:29
ÇANKIRI
19:01
ÇORUM
18:55
DENİZLİ
19:19
DİYARBAKIR
18:34
EDİRNE
19:29

Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman? Berat Kandili Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

ELAZIĞ
18:38
ERZİNCAN
18:37
ERZURUM
18:30
ESKİŞEHİR
19:13
GAZİANTEP
18:46
GİRESUN
18:41
GÜMÜŞHANE
18:37
HAKKARİ
18:20
HATAY
18:51
ISPARTA
19:13
MERSİN
18:57
İSTANBUL
19:19
İZMİR
19:27
KARS
18:23
KASTAMONU
19:00
KAYSERİ
18:53
KIRKLARELİ
19:26
KIRŞEHİR
18:59
KOCAELİ
19:15
KONYA
19:05
KÜTAHYA
19:15
MALATYA
18:42
MANİSA
19:25
KAHRAMANMARAŞ
18:48
MARDİN
18:32
MUĞLA
19:22
MUŞ
18:29
NEVŞEHİR
18:56
NİĞDE
18:57
ORDU
18:43
RİZE
18:33
SAKARYA
19:13
SAMSUN
18:50
SİİRT
18:28
SİNOP
18:54
SİVAS
18:47
TEKİRDAĞ
19:25
TOKAT
18:49
TRABZON
18:36
TUNCELİ
18:37
ŞANLIURFA
18:40
UŞAK
19:18
VAN
18:22
YOZGAT
18:56
ZONGULDAK
19:08
AKSARAY
18:59
BAYBURT
18:34
KARAMAN
19:02
KIRIKKALE
19:01
BATMAN
18:31
ŞIRNAK
18:25
BARTIN
19:06
ARDAHAN
18:24
IĞDIR
18:19
YALOVA
19:18
KARABÜK
19:04
KİLİS
18:47
OSMANİYE
18:50
DÜZCE
19:10

Berat Kandili Orucu Önemi Nedir?


Berat Kandili’nde oruç tutan birçok kişi konuyla ilgili olarak Berat Kandili orucu önemi nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Hz. Ali tarafından rivayet edilen bir hadiste konuyla ilgili olarak "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder" açıklamasında bulunulmuştur. Oruç tutmanın yanı sıra ayrıca bol bol dua etmeli ve namaz kılınmalıdır.
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