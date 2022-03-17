Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman? Berat Kandili Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

Berat Kandili İftar Vakti Ne Zaman?



Berat Kandili Orucu Önemi Nedir?



Berat Kandili için oruç tutmak isteyen ve niyet eden birçok Müslüman konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hızlandı.veokunacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Berat Kandili’nin gelmesinin ardından bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi aynı zamanda oruç da tuttu .İmsak vakti niyet eden Müslümanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveokunacak soruları yer alıyor. İşte Diyanet tarafından belirlenen iftar vakitleri;ADANA18:54ADIYAMAN18:42AFYONKARAHİSAR19:13AĞRI18:23AMASYA18:52ANKARA19:04ANTALYA19:13ARTVİN18:28AYDIN19:24BALIKESİR19:24BİLECİK19:15BİNGÖL18:33BİTLİS18:27BOLU19:09BURDUR19:14BURSA19:19ÇANAKKALE19:29ÇANKIRI19:01ÇORUM18:55DENİZLİ19:19DİYARBAKIR18:34EDİRNE19:29ELAZIĞ18:38ERZİNCAN18:37ERZURUM18:30ESKİŞEHİR19:13GAZİANTEP18:46GİRESUN18:41GÜMÜŞHANE18:37HAKKARİ18:20HATAY18:51ISPARTA19:13MERSİN18:57İSTANBUL19:19İZMİR19:27KARS18:23KASTAMONU19:00KAYSERİ18:53KIRKLARELİ19:26KIRŞEHİR18:59KOCAELİ19:15KONYA19:05KÜTAHYA19:15MALATYA18:42MANİSA19:25KAHRAMANMARAŞ18:48MARDİN18:32MUĞLA19:22MUŞ18:29NEVŞEHİR18:56NİĞDE18:57ORDU18:43RİZE18:33SAKARYA19:13SAMSUN18:50SİİRT18:28SİNOP18:54SİVAS18:47TEKİRDAĞ19:25TOKAT18:49TRABZON18:36TUNCELİ18:37ŞANLIURFA18:40UŞAK19:18VAN18:22YOZGAT18:56ZONGULDAK19:08AKSARAY18:59BAYBURT18:34KARAMAN19:02KIRIKKALE19:01BATMAN18:31ŞIRNAK18:25BARTIN19:06ARDAHAN18:24IĞDIR18:19YALOVA19:18KARABÜK19:04KİLİS18:47OSMANİYE18:50DÜZCE19:10Berat Kandili’nde oruç tutan birçok kişi konuyla ilgili olaraksorusuna cevap aramaya başladı. Hz. Ali tarafından rivayet edilen bir hadiste konuyla ilgili olarak "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder" açıklamasında bulunulmuştur. Oruç tutmanın yanı sıra ayrıca bol bol dua etmeli ve namaz kılınmalıdır.