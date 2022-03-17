3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimler kapsıyor?

Mayıs veya haziran ayında Meclis'e gelmesi beklenen ek gösterge konusunda yol haritasının belirlenmesi için 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında, sendikaların katılımıyla ilk toplantı yapılmıştı.TEKNİK ÇALIŞMA YAPILDIBakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşılayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsaması gerektiği yönünde taleplerini iletmişti.Ali Yalçın, dün yapılan ikinci toplantının ardından şunları dile getirdi: "Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."10 MAYIS'TA ÜÇÜNCÜ KEZKamunun da bir taslak çalışması olduğuna işaret eden Yalçın, "Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi" dedi.Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak" diye konuştu.3600 EK GÖSTERGE NEDİR?Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.KİMLERİ KAPSIYOR?Çalışmalarda 657 ayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı. Edinilen bilgiye göre; askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de masada.Taslaklardan bir tanesinde tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 3600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi yer alıyor. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.TASLAKTA NELER VAR?● Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor.● Hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici.● Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak.● Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.● Üst kademe yöneticilere yeni ek gösterge verilecek.● Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek.● Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı.ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TAToplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti: "Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık.Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak.Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.TONBUL: TALEPLERİMİZ HAZIR MEMUR-SENGenel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek göstergeye ilişkin "Konfederasyon olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi Mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz" dedi. Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.