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THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Ekleme: 16.03.2022 - 19:45 Güncelleme: 16.03.2022 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti
THY'den yapılan açıklamada 'Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler' denildi.

THY'den yapılan açıklamada 'Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler' denildi.
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