İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbullular yeni güne uyandıklarında kızıla boyanmış bir gökyüzüyle karşılaştı. Birbirinden muhteşem manzaralarla karşı karşıya kalan pek çok kişi, çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi. İzmir'de de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı ve kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda vatandaş çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'İzmir güne harika başladı', 'Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu.Bir denizci rivayetine göre, gökyüzünün renginin sabah saatlerinde kızıla boyanması akşam fırtına çıkacağına, akşam saatlerinde kızıla dönmesi de ertesi gün havanın güzel olacağına işaret ediyor. Peki bu rivayet ne kadar doğru? Gökyüzündeki kızıllığın ardında yatan sebep ne? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen cevapladı.'SEBEBİ GÜNEŞ IŞINLARI'Prof. Dr. Orhan Şen, havanın rengini güneş ışınlarının havadaki hava molekülerini kırmasından dolayı meydana geldiğini söyledi. Oluşan kızıla yakın renklerin güneşin uzun dalga radyasyonlarını kırıp ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Şen, atmosferde daha büyük partiküller olduğunu, hava moleküllerinin yanında yerden karışan su buharı, sis gibi etkenlerden ötürü havanın kırmızı göründüğünü söyledi. Prof. Dr. Şen, mavi gözükmesinin nedenini de güneşin hava moleküllerini ve en düşük dalga boyunu kırması olduğunu ekledi.'DENİZCİLERİN RİVAYETİNE KATILIYORUM'Denizcilerin rivayetlerine katıldığını söyleyen ve bunların tecrübeye dayandığını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, 'Hava yarın bozacak mı?' sorusunu sorup cevabını da verdi. Havanın yarından itibaren bozacağını, Trakya'dan itibaren her yerde yağış görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, 'Hava soğuyacak, evet doğru. Cuma günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı başlayacak. Bu kar yağışı da cumartesi, pazar, pazartesiye kadar devam edecek. İstanbul'da cuma günü karla karışık yağmur, cuma akşamı kar, cumartesi, pazar ve pazartesi kar yağışı bekleniyor' dedi. Prof. Şen, 'Havanın öyle görünmesinin nedeni sabah güneş ışınları yataydan geliyor, yataydan geldiği için uzun mesafeden yol alıyorlar. Dolayısıyla yere yakın tozların, hava moleküllerinin uzun dalga boylu radyasyonu kırmasından ötürü pembeye, kızıla yakın renk ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.'HAVA KİRLİLİĞİ DE ETKİLİ'Güneşin batmaya ve doğmaya yakın gökyüzünün pembe olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, hava kirliliğinin de gökyüzünün rengine etki ettiğinin altını çizdi. 'Hava kirleticileri kahverengimsi bir renk meydana getirir' diyen Prof. Dr. Şen, 'Hava kirliliği partikülleri büyük partikül olduğu için güneş ışınlarının kızıla yakın olan renklerini kırar ve yansıtır' diye konuştu. Hava kirleticilerinin partiküllerinin çaplarının büyük hava moleküllerinden oluştuğunu, atmosferin hava moleküllerinin oksijen ve azot olduğunu söyleyen Şen, 'Hava molekülleri çok ufak. Güneş, hava moleküllerinin küçük parçacıklarını yani dalga boyunun mavi tarafını kırar, büyük partiküller yani hava kirleticileri ise kızıla yakın dalga boyunu kırar. Dolayısıyla hava kirleticisi atmosferde var ise hava böyle kahverengimsi veya kızıla yakın bir renk olur, duman hariç' diyerek sözlerini noktaladı.