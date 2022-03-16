İngilizlerden Bayraktar TB2 incelemesi!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken savaşta kullanılan mühimmat yabancı basın organlarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Financial Times tüm dünyanın izlediği savaşta Ukrayna'nın kullandığı mühimmat ve savaş taktikleri ile Rusya'yı yavaşlattığını yazdı. Gazete ayrıca Bayraktar TB2'lerin analiz edildiği bir grafik yayınladı.Gazetede çıkan haberde Ukrayna'nın, Rusya'nın Kiev'i ele geçirme planını başarısızlığa uğrattığı kaydedilirken Rus taraflarına ağır kayıplar verdirildiğini ifade edildi.MOSKOVA'YI YAVAŞLATTISİHA'ların özelliklerini paylaşan Financial Times gazetesi, "Moskova'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi, kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu." dedi. 24 saate kadar havada kalabilen TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi.Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.8 KİLOMETREDEN VURABİLİYORMini Akıllı Mühimmat olan MAM-C'nin daha hafif zırhlı araçları, MAM-L'nin ise ana muharebe tanklarını imha etmek için tasarlandığı kaydedildi.Menzilin fırlatma yüksekliğine bağlı olduğu, ancak 8 kilometreye kadar çıkabildiği aktarıldı.