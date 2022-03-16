Barcelona Stadı’nın Adı Değişti Mi? Camp Nou Stadı’nın Adı Ne Olacak?
Barcelona Stadyumu'nun isminin değiştiğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona Stadyumu'nun adı ne oldu sorusu yer alıyor. Peki, Barcelona Stadyumu'nun adı ne oldu? Barcelona Stadyumu'nun ismi değişti mi? Camp Nou'nun yeni adı ne olacak? İşte merak edilenler...
Barcelona Stadyumu’nun isminin değiştiğinin belirtilmesinin ardından birçok futbolsever konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona Stadı’nın ismi değişti mi ve Barcelona Stadının ismi ne oldu soruları yer alıyor. Kulübün 1.3 milyar dolar borcunun olduğunun iddia edilmesinin ardından stadyumun isminin değiştirilerek gelir sağlanacağı aktarıldı. Bu nedenle konu hakkında detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Barcelona Stadı’nın adı ne oldu ve Camp Nou Stadı’nın adı ne olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Barcelona Stadyumu’nun Adı Ne Oldu?
Barcelona Stadyumu’nun isminin değişeceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Yıllardır ilk defa Stadyum ismini değiştirecek olması nedeniyle yeni ismin ne olacağı merak ediliyor. Barcelona Kulübü tarafından yapılan resmi açıklama sonrası taraftarlar arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barcelona Stadyumu’nun adı ne oldu ve Barcelona Stadyumu'nun ismi değişti mi soruları yer alıyor. Açıklamaya göre Camp Nou olarak bilinen stadyumun yeni ismi Spotify Camp Nou stadyumu olarak değişti. Ayrıca bu isim 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere erkek ve kadın A futbol takımlarının formalarında da bulunacak.
Spotify Camp Nou Stadyumu Nerede?
İsminin değişmesinin ardından konuyla ilgili en merak edilen sorulardan biri de Spotify Camp Nou Stadyumu nerede sorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. FC Barcelona’nın sahip olduğu eski stadyumun daha fazla büyütülememesi yeni bir stadyumun ortaya çıkmasına neden oldu. 1954 yılında Nou Camp Stadyumu’nun inşaatına başlandı. 1957 yılında ise stadyumun açılışı gerçekleştirildi. Birçok önemli maça ve olaya şahitlik eden bu stadyumun kapasitesi 100.000 kişidir. Ayrıca kapasitenin 15.000 kişilik daha arttırılacağı belirtiliyor.
Spotify Nedir?
Barcelona’nın yeni stadyumunun isminin değişmesi nedeniyle birçok kişi Spotify nedir sorusuna cevap aramaya başladı. 2006 yılında Martin Lorentzon ve Daniel Ek tarafından kurulmuştur. 2008 yılında ise herkese açılmıştır. Ayrıca bu şirket 2008 yılına 4.4 milyon dolar zarara uğradığını belirtti. Spotify en çok dinlenen Türk şarkıcılar listesi de oldukça emrak ediliyor. İşte Spotify en çok dinlenen Türk şarkıcılar;
1 Ezhel
3.963.325
2 Sezen Aksu
2.794.113
3 Zeynep Bastık
1.912.324
4 Reynmen
2.414.431
5 Pinhâni
1.690.147
6 Emir Can İğrek
1.721.619
7 Anıl Piyancı
1.716.534
8 Tarkan
2.022.161
9 Gazapizm
1.165.321
10 Müslüm Gürses
1.680.607
11 Yıldız Tilbe
1.353.467
12 Duman
2.006.064
13 Bilal Sonses
1.142.854
14 Sertab Erener
1.826.629
15 Serdar Ortaç
1.522.410
16 Yalın
1.738.667
17 Cem Adrian
1.590.499
18 Mustafa Ceceli
1.582.553
19 Mor ve Ötesi
1.444.959
20 İbrahim Tatlıses
1.771.827
Barcelona Stadyumu’nun adı mı değişti ve Camp Nou Stadyumu’nun ismi ne olacak sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.