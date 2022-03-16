69 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı? İstanbul’a Kar Yeni’den Mi Yağacak?
16 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, kar yeniden mi yağacak? 16 Mart kar geri mi gelecek? Bugün hava nasıl? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 16 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak edildi. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle havaların nasıl seyredeceği oldukça merak ediliyor. 17 Mart gününden itibaren ülkenin birçok yerinde yeniden kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının da 4-8 derce arasında düşeceği belirtildi. Cuma gününden itibaren ise güney bölgeler haricinde ülke genelinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul’a kar yeniden mi yağacak ve kar geri mi gelecek sorularına cevap almak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
Kar Yeniden Mi Gelecek?
Şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok kişi kar yeniden mi yağacak sorusuna cevap aramaya başladı. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Ülke genelinde Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları azalacak. Cumartesi günü ise birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
16 Mart Hava Durumu
16 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 16 Mart illere göre hava durumu şu şekilde;
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu