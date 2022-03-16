69 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı? İstanbul’a Kar Yeni’den Mi Yağacak?

Kar Yeniden Mi Gelecek?



16 Mart Hava Durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.birçok kişi tarafından merak edildi. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle havaların nasıl seyredeceği oldukça merak ediliyor. 17 Mart gününden itibaren ülkenin birçok yerinde yeniden kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının da 4-8 derce arasında düşeceği belirtildi. Cuma gününden itibaren ise güney bölgeler haricinde ülke genelinde kar yağışı etkili olacak.vesorularına cevap almak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.Şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Ülke genelinde Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları azalacak. Cumartesi günü ise birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 16 Mart illere göre hava durumu şu şekilde;A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutluA.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 2°CParçalı bulutluKONYA °C, 4°CParçalı bulutluBOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKASTAMONU °C, 7°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 7°CParçalı bulutluSİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 9°CParçalı bulutluERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıÇANAKKALE °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu