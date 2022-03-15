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Yapıkredi Çöktü Mü? 15 Mart Yapıkredi Neden Çalışmıyor?

Yapıkredi bankasına ulaşım sağlayamayan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yapıkredi çöktü mü sorusu yer alıyor. Peki, Yapıkredi çöktü mü? Yapıkredi neden çalışmıyor? Yapıkredi girişi neden yapılmıyor? İşte merak edilenler....

Ekleme: 15.03.2022 - 16:48 Güncelleme: 15.03.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Yapıkredi Çöktü Mü? 15 Mart Yapıkredi Neden Çalışmıyor?
Yapıkredi’ye erişim sorunu yaşayan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Yapıkredi çöktü mü ve 15 Mart Yapıkredi neden çalışmıyor sorusu yer aldı. Yapıkredi çöktü mü sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Yapıkredi Çöktü Mü?


Yapıkredi’ye erişim sorunu yaşandı. Bu nedenle birçok vatandaş işlemlerini gerçekleştiremedi. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasında Yapıkredi çöktü mü sorusu yer alıyor. Yapıkredi’ye mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” mesajıyla karşılaştı. İnternet sitesinden giriş yapıldığı zaman ise hata vermesi nedeniyle Yapıkredi tarafından yapılacak açıklama ilgiyle takip edildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


Yapıkredi Çöktü Mü? 15 Mart Yapıkredi Neden Çalışmıyor?

YapıKredi Uygulaması Neden Açılmıyor?


Yapıkredi mobil bankacılık işlemi gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi mağdur oldu. Uygulamaya giriş yapamayanlar Yapıkredi uygulaması neden açılmıyor sorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak yoğunluk olduğu belirtilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Birçok kişi sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. İşte konuyla ilgili yapılan paylaşımlar;
-Yapı Kredi’nin sistemi çöktü an itibariyle. Uygulamaya girilmiyor, ATM’den işlem yapamıyoruz, Kartlarla işlem yapamıyoruz. Ne yapıyorsunuz @YapiKredi ?
- Uygulamada bir sorun mu var acaba mevcut müşteriyi uygulamayı açınca tanımıyor ve şifre girmeme rağmen SMS gelmiyor!.. @YapiKrediHizmet @YapiKrediWorld @YapiKredi #yapıkredi
- Yapıkredi az önce bimde beni rezil rüsva etti. Alışveriş yaptım ettim kasaya geldim kartla ödeyeceğim onay vermedi. Kaç kere denedik yine onay vermedi. Uygulamaya bi girdim baktım karşımda bu yazı var. Rezillik yemin ediyorum utandım ya
- Yapıkredi bankasında mobil iletişim sorunu var. Bilgisi olan var mı?

Yapıkredi Çöktü Mü? 15 Mart Yapıkredi Neden Çalışmıyor?

- Bankanız müşterisiyim Bugün bim de alışveriş yaptım. Ödeme esnasında kartımla ödeme yapamadım. Kasada rezil oldum. Müşteri hizmetlerini aradım katiyen birine aktarılamadım. Topçular şubeyi aradım ulaşamadım. Cidden ne rezalet bankasınız siz!! @YapiKredi @kocholding
- Şu anda benzin istasyonunda ehliyetimi rehin bırakıp cikiyorum. Lanet olsun. Yapikrediye güvenip yola çıkan yolda kalır .bu ay ikinci bu.
- #yapikredi @YapiKredi hadi kardeşim düzeltin şu uygulamayı, sabahtır işlem yapamıyorum. Ücretsiz eft yi birazdan ücret alıp yapacaksınız..
- @YapiKredi işlem yapamıyorum, mobil bankacılığınız berbat, satış yapamıyorum, zararım kim karşılayacak?
- Bir banka düşünün uygulaması bozulduğu için ne eft yapabiliyorsunuz ne ödeme yapabiliyorsunuz. Bu arada sene 2022. @YapiKredi
- #yapıkredi 1600 liram uzay boşluğunda şu an paramı verin ay. Eft yapıldı hesabıma taa saat 12.47 de hala yok piyasada. Beceremiyorsanız yapmayın bu işi kardeşim. 20 yıllık memurum bir sürü bankayla çalıştım böyle rezalet görmedim.

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