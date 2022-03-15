Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman? Manchester United - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?
Manchester United - Atletico Madrid maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki,Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman? Manchester United - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Manchester United - Atletico Madrid maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman ve Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ederken vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman ve Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?
Manchester United - Atletico Madrid maçı hakkında sorular oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman ve Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda sorusu yer alıyor. Old Trafford'da yapılacak maç bu gece 23.00'de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Manchester United - Atletico Madrid Maçı Muhtemel İlk 11'leri
Manchester United - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından aratılıyor. Maçta forma giyecek oyuncular oldukça merak edildi. İşte Manchester United - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk 11'leri;
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Matic, Sancho, Rashford, Cristiano Ronaldo
Atletico Madrid: Oblak, Savic, Gimenez, Mandava, Llorente, Herrera, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Correa, Felix
15 Mart Maç Programı
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte bugün oynanacak maçlar;
17:00
PSG - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV
Futbol
19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cittadella - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Como - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cosenza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Crotone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Vicenza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
Legia Varşova - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Bastia - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
JDA Dijon - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
..21:00
Nancy - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nimes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Pau - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Toulouse - Amiens
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:00
Valenciennes - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:30
Alessandria - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Ajax - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV
23:00
Manchester Utd - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV