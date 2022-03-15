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Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman? Manchester United - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Manchester United - Atletico Madrid maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki,Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman? Manchester United - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.03.2022 - 15:35 Güncelleme: 15.03.2022 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman? Manchester United - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?
Manchester United - Atletico Madrid maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman ve Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ederken vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman ve Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?


Manchester United - Atletico Madrid maçı hakkında sorular oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman ve Manchester United - Atletico Madrid maçı hangi kanalda sorusu yer alıyor. Old Trafford'da yapılacak maç bu gece 23.00'de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.


Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman? Manchester United - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Manchester United - Atletico Madrid Maçı Muhtemel İlk 11'leri


Manchester United - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından aratılıyor. Maçta forma giyecek oyuncular oldukça merak edildi. İşte Manchester United - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk 11'leri;

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Matic, Sancho, Rashford, Cristiano Ronaldo
Atletico Madrid: Oblak, Savic, Gimenez, Mandava, Llorente, Herrera, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Correa, Felix


Manchester United - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman? Manchester United - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?

15 Mart Maç Programı


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte bugün oynanacak maçlar;

17:00
PSG - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV
Futbol

19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Cittadella - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Como - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Cosenza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Crotone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Vicenza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:45
Legia Varşova - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

21:00
Bastia - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
JDA Dijon - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

..21:00
Nancy - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Nimes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Niort - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Pau - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Quevilly Rouen - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Rodez - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Toulouse - Amiens
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00
Valenciennes - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

22:30
Alessandria - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Ajax - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV

23:00
Manchester Utd - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV

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