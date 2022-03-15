Listede Biden ve Blinken da var! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Washington yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Peskov'a yaptırım uygulamıştı. ABD'nin yaptırım kararının ardından Rusya'dan karşılık geldi. Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu 13 ABD'li diplomat için yaptırım kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Peskov'a yaptırım uyguladı. ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'dan da peş peşe yaptırım kararları geldi.ABD, söz konusu yaptırımların amacının Rusya'nın ekonomisini çökertmek olduğunu belirtti.RUSYA'DAN ABD'YE MİSİLLEMERusya, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu 13 ABD'li diplomat için yaptırım kararı aldı.