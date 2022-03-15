  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti

FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da hayatını kaybetti. Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda yaralanmıştı.

Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
Ekleme: 15.03.2022 - 18:58 Güncelleme: 15.03.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
Rusya Ukrayna savaşı bir gazetecinin daha hayattan kopmasına neden oldu. FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.

Amerikan Fox TV kameramanı Pierre Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda hayatını kaybetti.

Fox News CEO'su Suzanne Scott "Sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kameraman Benjamin Hall ile birlikte araçlarına ateş açılması nedeniyle yaralanmıştı.

Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti

DAHA ÖNCE DE NEW YORK TIMES MUHABİRİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşı da yaralandı.
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Zelenski Kanada Parlamentosuna seslendi: Hava sahasını kapatmalıyız
Yatırımcılar dikkat! Ani düşüşler olabilir... Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
15 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye mesajı!
Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti
Listede Biden ve Blinken da var! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya Ukrayna savaşı açıklaması
Kiev'i savunan komutanlardan şehirdeki son durum...
İBB işçilerine zam yapıldığını açıklamıştı! İmamoğlu'nun zam yalanı ortaya çıktı!
Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır Anneleri tepkisi: Otel odasına çağırdılar, ayaklarına gitmediler, gidemediler...
Özgür Özel'den TTB'yi eleştirenlere tehdit!
Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya Ukrayna savaşı uyarısı: 'Size de gelecekler'
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı
Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'psikopat' demesiyle tanınan ünlü Rus modelin acı sonu!
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
ABD'li istihbarat yetkilileri bile şaşırdı kaldı! Putin'in gizemli mühimmatı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiriyor
CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki çınarları kesmek için izin almadığı ortaya çıktı!
Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı