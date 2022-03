Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna savaşı bir gazetecinin daha hayattan kopmasına neden oldu. FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.Amerikan Fox TV kameramanı Pierre Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda hayatını kaybetti.Fox News CEO'su Suzanne Scott "Sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.Deneyimli kameraman Benjamin Hall ile birlikte araçlarına ateş açılması nedeniyle yaralanmıştı.DAHA ÖNCE DE NEW YORK TIMES MUHABİRİ HAYATINI KAYBETMİŞTİABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşı da yaralandı.