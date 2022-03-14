Sağlık Çalışanlarına Zam Mı Yapılacak? Doktor ve Hemşire Maaşları Ne Kadar Olacak?

Sağlık Çalışanlarına Zam Mı Yapılacak?



Doktor Maaşları Ne Kadar?



14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak için doktorlarla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeli bir haber vereceği belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveolacak sorusu yer aldı. Tüm sağlık çalışanlarının maaşlarına 500 ile 5 bin lira arasında zam yapılacağı iddia edildi. Ayrıca tıbbi nedenlerle açılan davaların tazminat cezalarını devletin ödeyeceği aktarıldı. Birçok kişi tarafından sık sık aratılanvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sağlık çalışanlarına zam yapılıp yapılmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bugün doktorlarla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklama merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave ssoruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeli bir haber vereceği ve sağlık çalışanlarına 500 ile 5000 lira aralığında zam uygulanacağı iddia edildi. Ayrıca tıbbi hata sebebiyle açılan tazminat davalarının cezalarını artık devletin ödeyeceği de aktarılanlar arasında yer alıyor. Ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler, diş hekimleri de bu düzenlemeden faydalanacak. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle katıldığı törende “Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan ve şimdi ise ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün (perşembe) değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada hakkınızın ve hukukunuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. Bilin ki adalet anlamında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir.Meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak. Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olacağını, aranızda sorunu bugünkü gibi yaşayan kimse olmayacağını düşünüyorum.” açıklamalarında bulundu.Doktor maaşları da bu nedenle birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına zam yapılacağının belirtilmesinin ardından güncel maaşlar araştırılmaya başlandı. Uzman doktor maaşları 10126 lira ile 12908 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca lisans mezunu hemşirelerin maaşları ise 6391-8147 lira arasında değişiklik gösteriyor. Cerrahların maaşları ise 25.000-40.000 lira arasındadır. Birçok kişi konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak zam haberini bekliyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.