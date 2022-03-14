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Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
Ekleme: 14.03.2022 - 15:04 Güncelleme: 14.03.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.

Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı.

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

ŞİRKETLERİ TEMSİLEN GELİYOR
Tankut Turnaoğlu, Myron Brilliant ile bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini değerlendireceklerini söyledi.

Turnaoğlu, 'Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi bölgesel merkez yapmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın ABD'li şirketleri temsilen Türkiye'de olacağı, iş dünyası ile toplantılarda karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ve Rusya-Ukrayna bölgesel gelişmeleri sonrası Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki fırsatların değerlendirileceği öğrenildi.
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